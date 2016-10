Sony – Bericht: Spiele für Mobile-Plattformen in Arbeit

Nachdem Nintendo ein Parade-Start in den Mobile-Sektor hingelegt hat, will Sony nun nachziehen. Und das sogar noch im laufenden Jahr 2016!

Sony – Ankündigungen stehen kurz bevor

Seit März ist bekannt, dass Sony mithilfe von ForwardWorks an einer neuen Strategie für den Mobile-Sektor arbeitet. Dabei werde man schon in Kürze seine Pläne offenlegen. Einem neuen Bericht von Nikkei lässt durchblicken, dass die ersten Spiele noch in diesem Jahr erscheinen.

Darin heißt es, dass die Japaner ihre „beliebtesten PlayStation Serien“ auf Mobile-Geräte bringen wollen. Bisher ist nur bekannt, dass besagte Spiele für den japanischen und asiatischen Markt gedacht sind. Doch der Bericht vermutet, dass diese Titel auch mit der Konsole in irgendeiner Art und Weise verbunden werden können. Wenn das der Fall ist, könnten sie auch im Westen erscheinen.

Mit der neuen Strategie versucht sich der Elektronikriese ein weiteres Mal am Mobile-Markt, nachdem das PlayStation Phone Xperia und die Vita leider gescheitert sind. Damals aber lag das Problem eher darin, dass man weder iOS, noch Android unterstützt hat.

