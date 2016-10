Sonic Mania – Collector’s Edition erscheint auch in Deutschland

Nachdem die Ankündigung der Sonic Mania Collector’s Edition für den nordamerikanischen Raum sehr positiv Reaktionen hervorgerufen hat, gibt SEGA nun voller Freude bekannt, dass die aufwändig gestaltetet Spezielfassung des Spiels auch nach Europa kommt und via Amazon in Deutschland, England, Spanien und Frankreich vorbestellt werden kann.

Sonic Mania – Infos zur Edition

Die physische Collector’s Edition des mit viel Vorfreude erwarteten Sonic Mania strotzt nur so vor feinster Nostalgie aus den 90er Jahren. Sammler freuen sich über eine 30cm-Sonic Figur, die auf einem (nicht funktionsfähigen) Mega Drive steht und den bekannten SEGA-Jingle wiedergibt, wenn man die Power-Taste betätigt. Dazu kommen ein SEGA-Modul, welches einen goldenen Sammlerring beinhaltet und eine metallische Sammlerkarte mit dem Downloadcode für das eigentliche Spiel.

“Die Begeisterung rund um Sonic Mania haben wir natürlich auch in Europa wahrgenommen”, erklärt Ivo Gerscovich, Chief Brand Officer für die Sonic-Marke. “Und da wir seinerzeit nicht in der Lage waren, die Sonic Mania Collector’s Edition gleichzeitig mit der US-Fassung anzukündigen, freuen wir uns jetzt umso mehr über die Vorbestellmöglichkeit in Europa. Unsere Fans sind uns überall sehr wichtig.”

Sonic Mania dreht sich um die beliebten und weltberühmten Settings klassischer Sonic-Titel – und erweitert diese um neue Abschnitte, komplett neue Settings und Elemente, Eastereggs und zahlreiche weitere Überraschungen. Das 2D-Pixel-Sonic begeistert also mit vertrautem Sidescrolling und kombiniert den Look vergangener Tage mit angenehmen 60 Bildern pro Sekunde. Zur Auswahl stehen vertraute Charaktere: Neben Sonic dürfen sich Spieler noch auf Tails und Knuckles freuen und deren Spezialfähigkeiten nutzen. Dazu gehören der neue Drop Dash von Sonic, die Flugfähigkeiten von Tails und das Klettergeschick von Knuckles.

Sonic Mania wird von Christian Whitehead (der sich bereits für die ausgezeichneten Smartphone-Remakes verantwortlich zeigte), Headcannon und PagodaWest Games in enger Zusammenarbeit mit SEGA entwickelt und erscheint im Frühjahr 2017 für Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One und PC.