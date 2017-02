Sniper Elite 4 – PS4 Pro und DX12-Support

Sniper Elite 4 wird nicht nur die PlayStation 4 Pro, sondern auch DirectX 12 auf dem PC unterstützen. Das haben die Entwickler von Rebellion heute verraten.

Sniper Elite 4 – PS4 Pro: Höhere Framerate, Sichtweite, mehr Details und mehr

Wenn ihr also im Besitzer einer PS4 Pro seid, bekommt ihr ein sehr stattliches Upgrade geboten. Denn gegenüber der Base-PS4 dürft ihr euch nicht nur auf eine höhere Framerate, sondern über eine generell deutlich bessere Grafik freuen. Dabei bekommt ihr eine höhere Sichtweite, mehr Details an Objekten, schickere Reflexionen des Wassers, flottere Ladezeiten und mehr.

Und das ist die Liste an Optimierungen:

Verbesserte Bildrate

Erhöhte Weitsicht

Optimierter Detailgrad

Verbesserte Licht- und Schatteneffekte

Bessere Reflexionen

Kürzere Ladezeiten

Zudem hat Chris Kingsley, CTO und Co-Gründer des Studios, ein kurzes Statement zu den Features abgegeben. „Wir haben hart daran gearbeitet, Sniper Elite 4 zu unserem bisher besten Spiel zu machen. Und mit der Power der PlayStation 4 Pro und DirectX 12 auf PC, können wir unseren Fans sogar ein noch besseres Sniper-Erlebnis bieten.“

Das Spiel erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Vorschau zum Spiel lest ihr hier. In Kürze werden wir ihm Rahmen eines Tests über das Spiel berichten.