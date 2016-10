Skylanders Imaginators Test online!

Und jährlich grüßt das Toys-to-Life-Genre. Auch 2016 geht Activision mit einem neuen Ableger von Skylanders an den Start. Während der Markt zunehmend kleiner wird – Disney hat sich bekanntlich zurückgezogen – versucht Entwickler Toys for Bob die Serie ein wenig zurück zu den Wurzeln zu bringen. Dabei setzt man vor allem auf ein kindgerechtes Abenteuer und bekannte Spielmechaniken. Zudem winken viele gestalterische Freiheiten, die zum Teil an LEGO Dimensions erinnern. Geht die Idee in Skylanders Imaginators auf? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen.

