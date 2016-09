Skyforge – Termin für Ascension Erweiterung

Entwickler Allods Team und der weltweite Publisher My.com geben das Release-Datum der umfangreichen Erweiterung Ascension für Skyforge für den 19. Oktober bekannt. Mit dem Feedback der Community aus über einem Jahr Skyforge wurden zahlreiche Verbesserungen an bestehenden Systemen sowie neue Features hinzugefügt.

Die rasanten Kämpfe in Skyforge werden durch erweiterte Kampfmechaniken noch abwechslungsreicher. Besiegten Monstern können ihre Waffen und sogar Körperteile abgenommen werden, um damit weiterzukämpfen. In den Kämpfen können Spieler den gegnerischen Attacken noch besser ausweichen, was die Schlachten taktischer gestaltet.

Zu den weiteren Updates und Verbesserungen von Skyforge Ascension gehören:

Neue Fortschrittskampagne: Eine wichtige Änderung kommt in der Form der Karte der Regionen. Über die Karte der Regionen können Spieler neue Abenteuer, Klassen und Symbole freischalten. Über Hundert Markierungen auf der Karte zeigen Abenteuer und Missionen an. Dadurch erhalten Spieler einen klaren Überblick über ihren Spielfortschritt.

Ein neuer Raid für alle Götter: Ein gefährlicher Gegner erwartet die Götter: der furchteinflößende Tol-Monter, Gott der Oceaniden, hat seine Schiffe gen Aelion geschickt. Tol-Monter ist ein unberechenbarer Gegner und stellt daher eine ernsthafte Herausforderung dar. Jedoch ist der Kampf gegen ihn nicht nur den stärksten Götter vorbehalten: Alle Spieler, die ihre Göttliche Form erreicht haben, können sich ihm stellen und gewinnen.

Neues Politik-System: Der Rat der Götter folgt einer völlig neuen Politik. Ab sofort können die Unsterblichen wählen, wem die Welt von Aelion für einige Wochen Folge leisten soll. Diese Anführer werden Macht, Ressourcen und das Schicksal des Volks in ihren Händen halten. Spieler können abstimmen und gewählt werden, um die Kontrolle zu erlangen.

Brandneue Klasse – Revolverheld: Ein charismatischer, draufgängerischer und gefährlicher Held, der meisterlich mit zwei Pistolen und – wenn es sein muss – Dynamit kämpft. Gegner sollten diesen neuen Herausforderer besser nicht unterschätzen.

Skyforge ist ein free-to-play MMORPG, in dem Sterbliche und Unsterbliche gegen mythische Kreaturen und Aliens auf dem neuesten Stand der Technik kämpfen. Spieler starten als Unsterbliche und haben das Ziel, zum Gott auf zusteigen.