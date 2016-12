Shin Megami Tensei IV: Apocalypse Test online!

Seit einiger Zeit ist wieder der Sammelwahn unter der Spielerschaft ausgebrochen. Den Löwenanteil daran wird wohl Pokémon in seiner Go-Version oder mit den kürzlich erschienenen Sonne- und Mond Ablegern dazu beigetragen haben. Doch wem das ganze Grasgeflüster mit den niedlichen Viechern zu quietschig ist, der schaut bei Alternativen zumeist ganz schön in die Röhre. Nicht so aber im düsteren Shin Megami Tensei Universum. Das von Dämonen beherrschte Tokio kocht nur so über vor Zynismus, Hohn, Mordlust und derlei dunklem Gedankengut. Wer sich dabei nun direkt angesprochen fühlt, der wird auch mit Shin Megami Tensei IV: Apocalypse seine wahre Freude haben. Denn an Komplexität und intensiver Sammelnwut kann kaum ein anderes JRPG heranreichen.

