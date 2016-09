Shadow Warrior 2 – Limitierte Vinyl-Edition inklusive Spiel angekündigt

Flying Wild Hog, Devolver Digital, Laced Records und die Rocklegende Stan Bush haben heute die Warrior EP angekündigt, eine limitierte Platte mit vier Stücken aus dem demnächst erhältlichen Shadow Warrior 2. Die limitierte Gold- und Standard-Vinyl kann ab sofort bei Laced Records vorbestellt werden und kostet inklusive einem Downloadcode für Shadow Warrior 2 Deluxe 54 Euro – der Code wird für Vorbesteller der Vinyl am Launchtag des Spiels, dem 13. Oktober 2016, ausgeliefert.

Shadow Warrior 2 – Das ist in der Vinyl-Edition drin

Die Warrior EP enthält natürlich das namensgebende Stück Warrior, einen Originaltrack aus Shadow Warrior 2 von Stan Bush – und dazu noch die Rocksongs.

The Touch, Never Surrender und The Touch (Lo Wang Hijack), ein neu gemastertes Duett von Stan Bush und dem Spielhelden aus Shadow Warrior, Lo Wang. Das limitierte Set beinhaltet einen Downloadcode für Shadow Warrior 2 Deluxe und damit neben dem Spiel auch den Soundtrack als Download, das Razorback-Katana als Ingame-Waffe und den Solid Gold-DLC-Pack. Die Warrior EP kommt als wertige 180 Gramm-Vinyl mit spezieller Hülle, die vom ausgezeichneten, polnischen Comic-Künstler Michal Sledzinski stammt.

Die weltweit bekannte Rock-Ikono Stan Bush ist am besten für den Song “The Touch” bekannt, der durch Transformers: The Movie (1986) bekannt wurde und hatte außerdem bereits einen Auftritt im 2013 veröffentlichten Shadow Warrior-Reboot von Flying Wild Hog und Devolver Digital. Als Sänger war Stan auf Alben von bekannten und beliebten Künstlern wie Alice Cooper und Jefferson Starship präsent und hat mit einigen der besten Producer gearbeitet, darunter Georgio Moroder, Mick Jones, Peter Frampton, Paul Stanley, Ron Nevison und Richie Zito – außerdem setzt er seine Stimme immer wieder in der Werbung ein und spricht in nationalen und internationalen Kampagnen von Toyota, Coors, Mazda, Budweiser, Hertz und vielen mehr.

Infos zum Spiel

Shadow Warrior 2 ist die beeindruckende Weiterentwicklung von Flying Wild Hogs Knaller-Shooter rund um die fehlgeleiteten Abenteuer des ehemaligen Firmen-Shoguns Lo Wang. Inzwischen als Rächer in einer korrupten Welt unterwegs, muss sich der begnadete Kämpfer gegen noch mehr knallharte Feinde durchsetzen – und sich mit Schuss- und Stichwaffen, Magie und Cleverness erfolgreich durch die Menge metzeln und die Dämonenbrut endgültig zurückdrängen.

Dabei lässt sich das Spiel alleine oder mit bis zu vier Spielern im rasanten Online-Koop erleben und wird damit zum würdigen Sequel für das Remake aus dem Jahre 2013. Komplett außer Kontrolle geratene Missionen, starke neue Rüstungen und mit Liebe gestaltete Waffen – inklusive einer Katana-Kettensäge für besonders tolle Schnetzeleien in Echtzeit. Finesse ist quasi der zweite Vorname des Spiels. Besonders wenn es um die dynamische Gegner-Filetierung geht.

Die Warrior EP kann ab sofort vorbestellt werden und wird Anfang November verschickt – die Spielekeys werden bereits am 13. Oktober zugestellt. Shadow Warrior 2 erscheint an diesem Tag für PC und kann bei Steam, GOG und Humble vorbestellt werden. Besitzer des Remakes erhalten zudem faire 20% Preisnachlass.