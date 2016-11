Shadow of the Tomb Raider – Neuer Ableger geleaked!

Wenn auch hier nach neuen Abenteuern mit Lara Croft hungert: Eidos Montreal arbeitet bereits am Nachfolger zu Rise of the Tomb Raider. Dabei soll der neue Ableger Shadow of the Tomb Raider heißen.

Shadow of the Tomb Raider – Während einer U-Bahn-Fahrt geleaked

Dabei hatte der Reddit-Nutzer Tripleh280 während einer U-Bahn-Fahrt einen Mitarbeiter von Eidos Montreal erwischt. Jener arbeitete an seinem Laptop an einer Art Präsentation für das neue Tomb Raider-Spiel. Normalerweise wären wir sehr vorsichtig, doch die Kollegen von Kotaku zitieren überdies ihre eigenen Quellen, die die Existenz des Spiels bestätigen.

Zwar ist Tomb Raider das Baby von Crystal Dynamics, doch Eidos Montreal weiß sehr wohl, wie man mit etablierten IPs umgeht. Und nach sechs Jahren mit Lara wird es für Crystal Dynamics Zeit, sich etwas Neues zu suchen. Oder etwas Altes. Legacy of Kain wäre da so ein Beispiel.

