SEGA – Sichert sich Rechte für die Olympischen Spiele in Tokio 2020

Nachdem SEGA bereits in den vergangenen Jahren stets ein passendes Spiel zu den Olympischen Spielen parat hatte, wird es auch 2020 so sein. Der Publisher und Entwickler gab nun eine Vereinbarung mit der International Sports Multimedia (ISM) bekannt, wonach man sich die Rechte an den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo sichern konnte. Damit werde man Spiele für Konsolen, Handheld, Mobile und Arcade veröffentlichen dürfen.

SEGA – Mario & Sonic-Ableger wahrscheinlich

Zuvor hatte der Konzern Spiele zu den Olympischen Spielen in Beijing 2008, London 2012 und Rio in 2016 sowie den Winterspielen in Vancouver 2010 und Sochi 2014 veröffentlicht.

Sobald es konkrete Infos zum Spiel gibt, aller Voraussicht nach Mario & Sonic, lest ihr wie immer bei uns davon.