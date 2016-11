RollerCoaster Tycoon World – Nun offiziell verfügbar

Atari gab heute bekannt, dass RollerCoaster Tycoon World ab sofort im Handel erhältlich ist.

RollerCoaster Tycoon World – Persönlichster Ableger der Reihe

Als neuester Teil der beliebten RollerCoaster Tycoon-Franchise bietet das weltweit erhältliche Spiel die bislang persönlichste Spielerfahrung in der Geschichte der Serie. Das Spiel integriert von Nutzern erzeugte Inhalte (UGC), ermöglicht das absolute freie Platzieren von Objekten sowie den stückweisen Aufbau und bietet einen flexiblen 3D-Achterbahneditor. Spieler in aller Welt können nun den Themenpark ihrer Träume planen, bauen und anpassen.

Die Veröffentlichung des von Nvizzio Creations entwickelten RollerCoaster Tycoon World erfolgt nach einer über siebenmonatigen Early-Access-Phase, in der die Fans mit ihrem unbezahlbaren Feedback mitgeholfen haben, dem endgültigen Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen. Zu den wichtigsten Funktionen dieser Themenparksimulation gehören: Vier große Themen (Allgemein, Abenteuer, Western und Science-Fiction) auf fünf Karten in der Deluxe-Edition und drei verschiedenen Karten in der Standard-Edition, Sandkasten-Modus und Kampagne, 10 Achterbahntypen, Achterbahnfahrt aus der Egoperspektive, über 30 sonstige Fahrgeschäfte, voll verformbares Gelände und Wassereffekte für effiziente Landschaftsgestaltung, ein flexibles Wegesystem und über 300 Landschaftsgegenstände.