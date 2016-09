Rocket League – Entwickler prüfen PS4 Pro-Möglichkeiten

Während viele bestehende PlayStation-4-Spiele einen Patch zum Launch der PS4 Pro erhalten werden, überlegen die Jungs bei Psyonix noch. Ob Rocket League einen Patch erhält, soll sich dabei erst in naher Zukunft entscheiden. Das hat Vice President Jeremy Dunham gegenüber Gamespot verraten.

Rocket League – Gegenwärtig keine Ankündigung zu tätigen

So sagte er: „Für den Moment haben wir nichts anzukündigen,“ aber man prüfe derzeit die Möglichkeiten. „Wir prüfen nach wie vor das Interesse der Community, technische Anforderungen und weitere Faktoren, die unsere Entscheidung beeinflussen könnten.“

Gestern haben wir euch bereits berichtet, dass The Witcher 3 keinen Patch erhalten wird, weil sich die Entwickler lieber auf Cyberpunk 2077 konzentrieren wollen. Zuvor hatte schon Bungie einen Patch für Destiny ausgeschlossen.

Die PlayStation 4 Pro wird am 10. November zum Preis von 400 Euro in den Handel kommen. Dabei werden Spiele wie Rise of the Tomb Raider, Final Fantasy XV und mehr Gebrauch der optimierten Technik machen. Rocket League sieht schon jetzt toll aus und es dürfte interessant sein, was die Entwickler mit der zusätzlichen Power erreichen können.

