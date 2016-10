Robinson: The Journey – Erscheint auch im Handel

Crytek gibt bekannt, dass das kommende PlayStation VR Adventure-Spiel Robinson: The Journey ab 8. November in den USA und Kanada sowie ab dem 9. November in Europa, Australien und Neuseeland zu einem UVP von $59.99/€59.99 erhältlich sein wird. Die physische Version des Spiels wird von Sony Interactive Entertainment vertrieben und wird auch digital im PlayStation Store verfügbar sein.

Robinson: The Journey – Mehr zum Spiel

Robinson: The Journey nutzt die Leistungsfähigkeit von PlayStation VR und der CRYENGINE V um Spieler in eine bezaubernde neue Sci-Fi-Welt zu versetzten. Sie schlüpfen in die Haut von Robin – eines Jungen, dessen Schiff auf der Oberfläche des extrasolaren, von Dinosauriern bewohnten Planeten Tyson III strandet, wo überall phantastische Abenteuer und Entdeckungen warten.

Zusammen mit zwei AI-Begleitern, dem kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika, erkunden Spieler die Umgebung, versuchen es mit verschollenen Besatzungskollegen Kontakt aufzunehmen und lernen, wie man auf dem atemberaubenden, dennoch feindlichen Territorium überlebt.