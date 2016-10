Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass alle Erstkäufer sowie Vorbesteller von Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration 100.000 Ingame-Credits erhalten, wenn sie sich in der ersten Woche nach dem Release am 11. Oktober 2016 online einloggen.

Rise of the Tomb Raider – 20 Year Celebration – Ein Dankeschön an die Fans

Diese Aktion ist ein Dankeschön an alle Fans, die der Marke in den letzten Jahren, Monaten und Tagen treu geblieben sind. Mit den 100.000 Ingame-Credits können Kartenpakete für den Expeditionsmodus erworben werden, die wiederum Modifikatoren freischalten – unter anderem für die brandneuen Inhalte wie den Koop-Ausdauermodus oder den Zombiemodus „Laras Alptraum“.

Alle Details zu dieser Aktion findet ihr hier: http://tombraider.tumblr.com/post/151161957760/rise-of-the-tomb-raider-20-year-celebration

Außerdem wurden alle Trophäen des Spiels enthüllt. Die vollständige Übersicht findet ihr dabei hier.