RIFT – Starfall Prophecy Open Beta gestartet

Die kommende Premium-Erweiterung Sternenfall-Prophezeiung für RIFT geht heute in ihre offene Betaphase, in der die Spieler alle neuen Inhalte der Erweiterung kostenfrei erleben können. Sternenfall-Prophezeiung, RIFTs erster Premium-DLC seit der Umstellung auf Free-to-Play in 2013 wird ab seiner Veröffentlichung am 16. November zu Preisen ab 39,99 EUR erhältlich sein.

RIFT – Infos zur Open Beta

Während der Open Beta stehen fünf neue Welten, zwei neue Dungeons, die neue Levelcap und die neuen Festungsbelagerungen allen Veteranen sowie neuen Abenteurern zur Verfügung. Ebenfalls kommen die Spieler in den Genuss der kürzlich implementierten Mehrkern- und 64-Bit-Technologie-Aufwertungen, die für bis zu 50 % bessere Framerates und erhöhte Stabilität sorgen.

„Dies ist die perfekte Gelegenheit für einen Sprung in fünf gewaltige, neue Regionen, die vollkommen unerforscht sind – und um der neuen Erweiterung den letzten Schliff zu geben“, so Chris Junior, RIFT Game Director bei Trion. „Diese Erweiterung ist die direkte Reaktion auf die Wünsche der Spieler, und wir freuen uns darauf zu sehen, wie sie die neuen Inhalte erleben und erforschen.“

Die deutlichen Verbesserungen in Sternenfall-Prophezeiung geben den Spielern neue und verbesserte Möglichkeiten:

Erforsche eine schöne neue Welt

Erstelle den perfekten Charakter

Schlage gewaltige Schlachten

Die neuen Inhalte können bereits jetzt über die Sternenfall-Prophezeiung-Website vorbestellt werden. Den Spielern stehen zwei Editionen zur Verfügung:

Standard-Edition: 39,99 EUR – Sofortige Aufwertung auf Level 65, Sternenfall-Prophezeiung-Inhalte für alle Charaktere

Deluxe-Edition: 59,99 EUR – Alle Inhalte der Standard-Edition sowie ein Ethereal Drake-Reittier, Asha Cataris Raiment und ein Ring of Ahnket-Charakterporträt.