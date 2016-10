Riders of Icarus – Kluft der Verdammten ab heute live

Riders of Icarus hat heute einen weiteren, neuen Bereich zum Erforschen und Erobern geöffnet. Die für alle Spieler ab Stufe 35 zugängliche „Kluft der Verdammten“ erweitert die Welt von Riders of Icarus um einen Bereich, der komplett am Himmel schwebt. Das Update liefert zudem neue Reittiere, die von den Ridern gefangen und gegen beeindruckende, neue Bosse in den Kampf geführt werden wollen – auf dem Weg zur neuen 40er-Levelcap.

Riders of Icarus – Weitere Infos

„Die Kluft der Verdammten ist ein einzigartiges Content-Update,“ so Hoon Seok, Produzent von Riders of Icarus. „Die ungewöhnlichen Eigenschaften dieses Bereichs haben es uns gestattet, beim Design eine andere Richtung einzuschlagen, was Umgebung und Reittiere angeht, von denen viele durch die Wünsche unserer Spieler inspiriert wurden. Wir sind gespannt darauf, wie der neue Bereich und seine Inhalte angenommen werden und hoffen, dass die neuen Inhalte weitere Spieler für unser Abenteuer begeistern können.“

Die Tritael-Kluft, der in Zwielicht gehüllte, neue Bereich, ist dem Reittier-Luftkampf vorbehalten, und die Spieler sollten darauf gefasst sein, dass so manche Kreatur die Dunkelheit dieser geschundenen Kluft zu ihrem Vorteil nutzt. Die neuen, ungebändigten „Leere“-Reittiere warten darauf, von den Ridern herausgefordert zu werden – ihre Bändigung stellt eine mit jedem Reittier wachsende Aufgabe für die Spieler dar.