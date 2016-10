Resident Evil – Remaster 1,5 Mio. Mal ausgeliefert

Capcom gab gestern Abend bekannt, dass sie 1,5 Millionen Einheiten von Resident Evil Remastered 4,5 und 6 an den Handel ausgeliefert haben.

Resident Evil – US-Märkte haben 1 Mio. Einheiten erhalten

Während alle drei Spiele zusammen auf 1,5 Mio. Einheiten kommen, so haben unser amerikanischen Freunde satte 1 Mio. Spiele bekommen. Wenn wir von ausgeliefert sprechen, dann heißt das aber nicht, dass diese Spiele an Kunden gegangen sind. Stattdessen sind das Kopien, die an den Handel verkauft wurden. Wieviele tatsächlich an die Verbraucher gingen, sagte Capcom leider nicht.

Zudem hat Capcom ein kurzes Statement veröffentlicht, das wir euch nicht verheimlichen wollen. „Capcom möchte allen Fans danken, die das 20-jährige Jubiläum mit dem Spielen der Spiele gefeiert haben. Wir hoffen, ihr freut euch auf eine neue Ära des Survival Horror mit der Veröffentlichung von Resident Evil 7 am 24. Januar 2017 für PS4 (zusammen mit optionalem PSVR Modus), Xbox One und PC (Steam sowie Windows 10 Store).“

Link:

Quelle