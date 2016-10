Resident Evil 7 – Ungeschnitten und ab 18 in Deutschland

Resident Evil 7 biohazard wird zum Release am 24. Januar 2017 in Deutschland in komplett ungeschnittener Fassung auf den Markt kommen und ermöglicht so ein uneingeschränktes, nervenzerfetzendes Horrorerlebnis. Der siebte Teil der legendären Reihe bietet dem Spieler außerdem die Wahl, ob er die beängstigenden und mitreißenden Ereignisse des Survival-Horror-Szenarios in deutscher oder englischer Sprachausgabe erleben möchte.

Resident Evil 7 – Keine Schnitte notwendig

Zudem hat der nächste große Hauptteil einer der bekanntesten Spieleserien weltweit von der USK die 18er-Freigabe für Deutschland erhalten. Damit bietet Resident Evil 7 biohazard eine Horror-Erfahrung, die den Spielern das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Mit seiner langsamen Erkundung der beängstigenden Umgebung und der bedrohlichen Atmosphäre kehrt das Spiel außerdem zu seinen Ursprüngen zurück; ein intensives Horrorerlebnis für alle, die mutig genug sind sich der realistischen Erfahrung zu stellen.

Wer es kaum abwarten kann sich endlich mit der fesselnden Stimmung von Resident Evil 7 biohazard vertraut zu machen, hat jetzt die Möglichkeit die offizielle Demo “KITCHEN“ zu spielen. Die Demo ist exklusiv mit der am 13.10.2016 erschienenen PlayStation VR spielbar und steht ab sofort als kostenfreier Download im PlayStation Store zur Verfügung. Zum Download wird in Deutschland lediglich eine PlayStation Plus Mitgliedschaft benötigt.

Wie immer werden wir euch einen Test zum Spiel liefern.