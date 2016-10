Resident Evil 7 – Kitchen-Demo für PSVR veröffentlicht

Die neue Resident Evil 7 Demo “KITCHEN” ist ab heute erhältlich. Die Demo ist exklusiv mit PlayStation VR spielbar und steht ab sofort als kostenfreier Download im PlayStation Store zur Verfügung. Zum Download wird in Deutschland lediglich eine PlayStation Plus Mitgliedschaft benötigt.

Resident Evil 7 – Das bietet die Demo

“KITCHEN” gibt einen kurzen aber intensiven Einblick in das immersive Horrorerlebnis, das die Spieler von Resident Evil 7 erwarten können, wenn das Survival Horror Highlight am 24. Januar 2017 erscheint. In diesem atmosphärischen Teaser bietet eine verstörende Küche den Hintergrund für ein spannendes Szenario; eine ultra-realistische, virtuelle Welt, wie Spieler sie bisher noch nie zuvor erlebt haben.

Resident Evil 7 wird einer der ersten AAA-Titel sein, die komplett auf PlayStation VR spielbar sind, wenn es für PlayStation 4 erscheint. Die Flexibilität des optionalen, im Spiel inkludierten, VR-Modus gibt dem Spieler die komplette Kontrolle darüber wie sehr er in das angsteinflößende VR-Erlebnis eintauchen will. Dabei können Spieler mit dem gleichen Spielstand sowohl den normalen Modus als auch den VR-Modus spielen.