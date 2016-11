Resident Evil 7 – 4K, HDR und mehr!

Wenn Resident Evil 7 am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheint, dann wird es auch die PS4 Pro unterstützen. Zudem dürfen gibt es für alle Plattformen unterschiedliche Tech-Specs.

Resident Evil 7 – Neue Engine machts möglich

Zuerst wären da die Standard-PS4 und Xbox One, die traditionelles Gameplay bieten. Dank der neuen RE Engine könne man eine starke Optik bieten. Mit der First-Person-Ansicht wolle man, so die Pressemitteilung, ein bisher unerreichtes Horror-Erlebnis erschaffen. Und weil das nicht genug ist, bietet das Spiel eine vollständige Kompatibilität mit PlayStation VR. Damit könnt ihr das gesamte Spiel in VR genießen. Zudem dürfen Besitzer einer PS4 Pro weitere grafische Verbesserungen erwarten, wenn sie PSVR nutzen.

HDR wird dabei sowohl auf der PS4 Pro als auch auf der Xbox One S unterstützt. 4K allerdings nur von der PS4. Zudem bekommt die PS4 Pro eine noch bessere Grafik. Übrigens: Auch die PC-Fassung (Steam und Windows Store) unterstützen vom Launch weg 4K und HDR.