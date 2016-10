Nachdem Rockstar Games gestern Abend den ersten Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlichte, gibt es nun weitere Infos. So hat Sony über den PlayStation Blog angekündigt, dass PS4-Spieler einige Vorteile genießen.

Red Dead Redemption 2 – Verfrühter Zugang zu ‚ausgewählten Online-Inhalten‘

Dabei verriet Sony, dass PlayStation-Spieler zuerst Zugang zu „ausgewählten Online-Inhalten“ bekommen werden. Was genau damit gemeint ist, wolle man in Kürze enthüllen. Wenn ihr uns fragt, dann dürfte es sich um einen ähnlichen Deal wie bei Destiny, Call of Duty: Infinite Warfare oder Black Ops III handeln. Dabei gab es spezielle Maps oder Modi zuerst auf der PS4.

Das Spiel erscheint im Herbst/Winter 2017 für PS4 und Xbox One.

