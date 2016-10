Recore Test online!

Mit Recore ist ein weiterer Micrsofot-Titel erschienen, der unter anderem das Exklusiv-Portfolio der Xbox One stärken soll. Damit das gelingt wurde ein hochkarätiges Team angeheuert, unter anderem mit Profis wie Keiji Inafune (Mighty No. 9) und Mark Pacini (Metroid Prime). Das Play-Anywhere-Spiel handelt von der Ingenieurin Joule, die einige hundert Jahre zu spät aus ihrem Kryoschlaf aufwacht und zwar auf dem Wüstenplaneten Neu-Eden. Diesen Planeten wollten die Menschen bevölkern. Neu-Eden, Kryoschlaf, ihr versteht nur Bahnhof? Keine Sorge, so kompliziert ist es dann doch nicht. Wir verraten im Test, was es mit der Geschichte auf sich hat und ob sich die hochkarätige Entwickler-Besetzung auszahlen sollte.

