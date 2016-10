Recore – Kostenlose Trial-Version veröffentlicht

Microsoft und Comcept haben gestern angekündigt, dass ihr die ersten 30 Minuten von Recore kostenlos im Rahmen einer Trial-Version spielen könnt. Dabei habt ihr Zugriff auf die Xbox One- und Windows-10-Fassung des Spiels. Wenn ihr euch anschließend für den Kauf entscheidet, werden alle Spielfortschritte und Erfolge übernommen.

Recore – Darum geht’s im Spiel

Der Titel erzählt die Geschichte von einem der letzten Menschen auf einem Planeten, der von Robotern kontrolliert wird. Nur mit einer mutigen Gruppe eigenartiger Robotergefährten mit einzigartigen Fähigkeiten kann man in dieser geheimnisvollen Welt voller epischer Abenteuer überleben.

Als Play-Anywhere-Titel ist das Action-Adventure sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Wenn ihr das Spiel digital oder als Code im Handel kauft, könnt ihr es auf Xbox One oder Xbox One S und Windows 10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden natürlich gespeichert und synchronisiert. So können Spiele beispielsweise auf der Xbox gestartet und am PC weitergespielt werden.