Rainbow Six: Siege – Season 2-Infos noch vor 2017

Wenn ihr schon scharf auf die zweite Season an Inhalten zu Rainbow Six: Siege seid: Ihr müsst gar nicht mal bis 2017 auf Infos dazu warten!

Rainbow Six: Siege – Infos „in den kommenden Wochen“

Nachdem Ubisoft erst neulich den Red Crow-Patch veröffentlichte, wird es schon bald Details zu den geplanten Inhalten in 2017 geben. Das verriet Anne Blondel, Vice-President of Live Operations beii Ubisoft, gegenüber PCGamesN. Demnach heißt es, wir würden „absolut“ mehr über das zweite Jahr an Inhalten vor Ende 2016 hören. Allerdings ging Blondel nicht spezifisch auf das Timing ein und ließ die Kollegen mit einem „in den kommenden Wochen“ alleine.

Und weil nur noch wenige Wochen übrig sind, bleibt gar nicht mal mehr so viel Zeit dafür.

