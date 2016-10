Quantic Dream – Man erforsche VR, will es aber nicht forcieren

In einem neuen Interview mit GamesIndustry.biz hat David Cage, Director bei Quantic Dream, über VR gesprochen. Dabei verriet er, dass man kein VR-Titel nur um des VR-Willens machen werde.

Quantic Dream – Man schaue sich an, was funktioniert und was nicht

Dabei sagte er: „Wir haben alle VR-Systeme bei uns im Studio. Und ich ermutige meine Teams dazu, diese auszuprobieren. Wir haben alle Spiele auf allen Systemen und versuchen zu verstehen, wo sich die Leute gerade befinden und was funktioniert und was nicht. So wollen wir herausfinden, was wir bringen können. Die Idee ist es nicht, ein VR-Spiel nur zu bringen, um ein VR-Spiel zu haben. Es gilt vielmehr etwas für das Medium zu veröffentlichen, was es bisher nicht gab.“

Dabei sprach Cage darüber, wie VR es ermögliche, ein mystisches Level an Immersion zu liefern – mit einer persönlichen Spielerfahrung.

„Ich hatte eine sehr seltsame Erfahrung in einem VR-Spiel. Dabei handelte es sich um eine Zwischensequenz, in der sich Charaktere um mich bewegten und ich sehr nah an einer war. Aber ich habe nicht aufgepasst und als er sich bewegte, ging er einfach durch mich durch. Und ich kann dir nicht sagen, wie seltsam das war. Es fühlte sich sehr mystisch an. Du fühlst es. Dein Gehirn wird ausgetrickst.“

Die Story-basierten, fast schon interaktiven Filme von Quantic Dream würden perfekt zu VR passen – wenn ihr uns fragt. Im kommenden Jahr (hoffentlich) wird Detroit: Become Human für PlayStation 4 erscheinen.

