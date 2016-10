Pokémon Mond/Sonne – Noch mehr Pokémon enthüllt

The Pokémon Company International und Nintendo haben aufregende neue Informationen zu den neuesten Pokémon-Spielen Pokémon Mond Sonne bekannt gegeben, die in Europa am 23. November exklusiv für Systeme der Nintendo 3DS-Familie erscheinen werden.

Pokémon Mond Sonne – Die folgenden neuen Pokémon wurden enthüllt:

Amigento

Typ: Normal

Amigento, das neue Pokémon der Kategorie Modifikation, ist die Entwicklung von Typ:Null. Wenn exklusive Items in das Laufwerk an seinem Kopf eingelegt werden, verändert sich sein Typ und in seinen Körperzellen werden Mutationen ausgelöst, die sie in einer dem Typ entsprechenden Farbe leuchten lassen. Amigento verfügt über die neue Fähigkeit Alpha-System, die seinen Typ verändert, wenn es bestimmte Items bei sich trägt. Außerdem bestimmen diese Items den Typ seiner neuartigen Attacke Multi-Angriff.

Mediras

Typen: Drache + Kampf

Mediras ist die Entwicklung von Miniras. Um seine Stärke zu demonstrieren, führt Mediras vor Kämpfen einen Tanz auf, bei dem es seine Schuppen rasseln lässt. Als Einzelgänger bevorzugt dieses Pokémon es, alleine zu trainieren. Seine Schuppen nehmen oft Schaden und fallen ab, glücklicherweise wachsen sie aber fast augenblicklich wieder nach. Für Mediras gilt die Anzahl an verlorenen Schuppen als Beweis dafür, wie verwegen es gekämpft hat.

Grandiras

Typen: Drache + Kampf

Grandiras ist die Entwicklung von Mediras. Es gibt eine Legende, der zufolge Grandiras in glitzernde Schuppen gehüllt seien, um eine große Dunkelheit zu vertreiben, die sich über die Welt gelegt habe. Grandiras kann die neue Attacke Schuppenrasseln erlernen. Durch das Rasseln mit seinen Schuppen erzeugt es beim Angriff ein lautes Geräusch. Nach Einsatz dieser Attacke sinkt seine Verteidigung.

Frubaila

Typ: Pflanze

Frubaila, das Pokémon der Kategorie Obst, ist die Entwicklung von Frubberl. Den ungewöhnlich harten Blütenkelch auf seinem Kopf verwendet es dazu, seine Feinde anzugreifen. Ergänzt werden diese Hiebe durch Tritte mit seinen robusten Beinen. Dieses Pokémon duftet sogar noch köstlicher als Frubberl.

Fruyal

Typ: Pflanze

Nur die stärksten Frubaila können sich zu Fruyal entwickeln. Dieses vornehme Pokémon nutzt seine Stärke, um als Königin über die Frubberl zu herrschen und sie zu beschützen. Es greift mit sehr kräftigen und majestätischen Tritten an und verwendet seinen intensiven Duft, um seine Gegner zu betören. Manche Fruyal verfügen über die exklusive neue Fähigkeit Majestät, die den Gegner daran hindert, Attacken mit hoher Erstschlagquote auszuführen.

Bandelby

Typen: Käfer + Fee

Bandelby ist die Entwicklung von Wommel. Dieses Pokémon sammelt Nektar und Pollen von Blumen, um beides zu sogenannten Pollenknödeln zu verarbeiten, die es in Kämpfen auf seine Gegner schleudert. Einige der Pollenknödel, die Bandelby herstellt, können Erschöpfung entgegenwirken oder eine entspannende Wirkung entfalten. Diese Pollenknödel sind überall in Alola erhältlich.

Alola-Sleima

Typen: Gift + Unlicht

Durch das Bevölkerungswachstum der Alola-Region gestaltete sich die Müllentsorgung immer schwieriger. Als Lösung für die Abfallproblematik wurden schließlich Sleima aus anderen Regionen nach Alola gebracht. Sie ernährten sich hauptsächlich von Müll, wodurch sich die Zusammensetzung ihrer Körper veränderte – und damit auch ihr Aussehen. Bei dem, was auf den ersten Blick wie Zähne anmutet, handelt es sich in Wahrheit um giftige Rückstände des von Sleima verschlungenen Abfalls. Später erhärteten diese Rückstände und kristallisierten schließlich. In den Recyclinganlagen Alolas gibt es mehr als einhundert Alola-Sleima.

Alola-Sleimok

Typen: Gift + Unlicht

Alola-Sleima entwickelt sich zu Alola-Sleimok. Im Gegensatz zu den Sleimok anderer Regionen produzieren und speichern Alola-Sleimok ihre Toxine im Innern ihres Körpers, weshalb in ihrer Nähe keinerlei unangenehme Gerüche wahrzunehmen sind. Sie verfügen zwar über dieselben giftigen Kristalle wie Alola-Sleima, doch ragen diese an ihrem gesamten Körper hervor. Alola-Sleimok benutzen sie, um ihre Gegner anzugreifen, so wie andere Pokémon ihre Zähne oder Klauen einsetzen.

Außerdem wurden zwei neue Figuren angekündigt, die in Pokémon Mond Sonne auftauchen werden: Mayla und Elima.

Mayla

Mayla ist die Inselkönigin von Akala, der zweiten Insel, die du auf deiner Inselwanderschaft erkunden wirst. Sie ist außerordentlich begabt und wurde schon in jungen Jahren zur Inselkönigin ernannt. Ungeachtet ihres Talents betont sie, eine junge Frau wie jede andere zu sein.

Elima

Captain Elima ist ein Experte für Normal-Pokémon und hat seinen Abschluss an der Trainerschule gemacht, deren Schüler ihn für einen Helden halten.