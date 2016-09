Pokémon Mond/Sonne – Details zu Editionsspezifischen Pokémon

The Pokémon Company International und Nintendo haben aufregende neue Informationen zu den neuesten Pokémon-Spielen Pokémon Mond Sonne bekannt gegeben, die in Europa am 23. November exklusiv für Systeme der Nintendo 3DS-Familie erscheinen werden.

Pokémon Mond Sonne – Zu den neu enthüllten Pokémon gehören:

Quartermak

Typ: Kampf

Das Teamwork-Pokémon Quartermak greift seine Feinde an, indem es sie mit Beeren bewirft. Sie bevorzugen es, in Gruppen von 20 bis 30 Pokémon zu leben, die alle einem Anführer folgen. Diese Gruppen trainieren in Teams, um ihre Geschicklichkeit zu verbessern. Quartermak besitzt die neue Fähigkeit Receiver, über die bisher kein bekanntes Pokémon verfügte. Mithilfe von Receiver erhält es die Fähigkeit eines Mitstreiters, der im Kampf besiegt wurde. Quartermak tauchen nur in Pokémon Sonne auf.

Kommandutan

Typen: Normal + Psycho

Kommandutan, die Pokémon der Kategorie Weisheit, leben in den einsamen Tiefen der Wälder von Alola und waren einst als „Waldmenschen“ bekannt. Kommandutan halten fächerartige Objekte aus Blättern in der Hand und sind für ihre Güte gegenüber anderen Pokémon in den Wäldern bekannt. Oft versorgen sie verletzte Pokémon mit Medizin oder geben hungrigen Pokémon etwas zu essen. Dieses Pokémon verfügt über die exklusive Attacke Kommando, mit der es das Ziel dazu bringen kann, dessen zuletzt ausgeführte Attacke erneut einzusetzen. Kommandutan tauchen nur in Pokémon Mond auf.

Das vor Kurzem enthüllte Hund-Pokémon Wuffels kann sich zu einem Pokémon mit unterschiedlichen Formen entwickeln, je nachdem, ob man Pokémon Mond Sonne spielt.

Wolwerock (Tagform)

Typ: Gestein

In der Welt von Pokémon Sonne entwickelt sich Wuffels durch Solgaleos Einfluss und dank großer Mengen an Sonnenenergie zu Wolwerock (Tagform). Die Wolwerock dieser Form sind dafür bekannt, ihre Gegner mit ihren außerordentlich schnellen Bewegungen zu irritieren. Dieses loyale Pokémon weicht den Attacken seiner Gegner geschickt aus und attackiert sie im Vorbeihuschen mit seiner spitzen Steinmähne. Wolwerock (Tagform) kann als einziges Pokémon die neue Attacke Turbofelsen erlernen, dank der es sich mit hoher Erstschlagquote auf sein Ziel stürzt.

Wolwerock (Nachtform)

Typ: Gestein

In der Welt von Pokémon Mond entwickelt sich Wuffels durch Lunalas Einfluss und dank großer Mengen an Mondenergie zu Wolwerock (Nachtform). Dieses Pokémon ist dafür bekannt, seine eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, um seine Gegner auszuschalten. Je stärker sein Widersacher ist, desto mehr kommt es in Fahrt. Seine Augen scheinen vor Kampfeslust regelrecht zu glühen. Dieses Pokémon zeigt tiefes Vertrauen gegenüber Trainern, die sein Talent im Kampf voll zur Geltung bringen können.

Pokémon Mond Sonne – Außerdem wurden die exklusiven Z-Attacken zweier beliebter Pokémon angekündigt:

Pikachu

Name der exklusiven Z-Atta>Pokémon Bank geplant. Diese Software ermöglicht es Spielern, Pokémon, die sie in früheren Spielen gesammelt haben, in Online-Boxen zu lagern. Das Update wird die Software mit Pokémon Mond Sonne kompatibel machen und eine neue Pokédex-Funktion enthalten. In diesem Nationalen Pokédex werden Speicherdaten aus allen kompatiblen Spielen, die man mit Pokémon Bank verbunden hat, analysiert und Daten zu den Pokémon, die bereits gefangen wurden, gesammelt. Die Pokédex-Funktion von Pokémon Bank ermöglicht es, diese Daten abzurufen, selbst wenn das zugehörige Pokémon nicht in der Alola-Region ansässig ist. Auch PokéMover bekommt ein Update, das für Kompatibilität von Pokémon Bank mit den Virtual Console-Titeln Pokémon Rote Edition, Pokémon Blaue Edition und Pokémon Gelb: Special Pikachu Edition sorgt. Das bedeutet, dass Pokémon, die man in diesen Virtual Console-Spielen gesammelt hat, mithilfe von Pokémon Bank auch auf Pokémon Sonne und Pokémon Mond übertragen werden können.