Pokémon GO – Streamer wird live überfallen und beraubt

Wenn ihr in einer Großstadt lebt und gerne Pokémon GO spielt, dann solltet ihr wissen: Nachts alleine unterwegs zu sein ist nicht immer sicher. Ein Livestreamer auf Twitch wurde neulich Opfer eines Raubüberfalls.

Pokémon GO – Tat geschah im Central Park, NY

Nachdem es bereits mehrere Berichte gab, dass Spieler der beliebten App tote Menschen fanden oder Räuber Lockmodule an Pokéstops angebracht haben, um mehr als nur wilde Pokémon zu fangen, wurde jetzt ein Raubüberfall live aufgenommen. Rickeybot heißt der betroffene Streamer, der die Sache live aufgenommen hat.

Einem Thread auf Reddit nach war besagter Streamer in der Nähe des Central Parks in New York gegen Mitternacht unterwegs als er niedergeschlagen und beraubt wurde. Der Täter floh anschließend in den Park und führte einen Factory-Reset des Smartphones durch, wodurch der Livestream schlussendlich abgebrochen wurde. Sein Gesicht wurde nichtsdestoweniger eingefangen und die Zuschauer versuchen seitdem, den Täter besser kenntlich zu machen.

Bislang wurde der afroamerikanische Mann nicht gefasst, aber nach rund einer Stunde mit der Polizei machte sich Rickeybot auf den Weg in ein Krankenhaus, um seine Kinnpartie zu checken.

Nichtsdestoweniger macht diese Geschichte einmal mehr klar: Geht nicht alleine spät in der Nacht durch schlecht belichtete Areale und behaltet unbedingt eure Umgebung im Auge! So sehr wir uns wünschen, in einer sicheren Welt zu leben – wir tun es nicht. Und dessen sollte man sich stets bewusst sein.

Seid vorsichtig.

