Pokémon GO – PvP & Handel kommen, wenn auch spät

Der CEO von The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal über Pokémon GO gesprochen. Dabei ging er auf neue Features ein, die allerdings eher langsam ins Spiel eingefügt werden.

Pokémon GO – PvP & Handel im Fokus

Dabei sprach er über die Aussagen von Niantic Labs‘ CEO John Hanke, wo er PvP-Kämpfe erwähnte. Dieser Bereich ist für einen späteren Zeitpunkt in der Zukunft geplant, genauso wie die Handels-Mechanik. Weder Niantic noch The Pokémon Company wollen Einsteiger mit zu vielen Features auf einmal bombardieren.

„Kämpfe sind eine Kategorie, in der wir am besten bei Pokémon aufgehoben sind,“ sagt Ishihara. „Aber gleichzeitig ist es auch sehr wichtig, vorsichtig alle Features zu betrachten, wenn sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels und die Einstiegsbarrieren für Neulinge erhöhen können.“

Zuletzt hatte Niantic das Buddy-Feature implementiert, mit dem ihr zusätzliche Bonbons für ein ausgewähltes Pokémon farmen könnt. Außerdem wurde Pokémon GO Plus veröffentlicht, womit ihr den Mobile-Titel auch dann spielen könnt, wenn das Handy nicht ständig in der Hand liegt.

