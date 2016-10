Pokémon GO – Neues Update wird ausgerollt

Niantic hat auf dem offiziellen Blog zu Pokémon GO bekannt gegeben, dass ein neues Update für Pokémon GO veröffentlicht wurde. Gegenwärtig wird das Update weltweit ausgerollt. Bis es also auch für euer Gerät/System verfügbar ist, kann es noch wenige Stunden dauern.

Pokémon GO – Das Patch-Log

Mit den Updates für iOS und Android wurden einige Audioprobleme behoben, die Animationsdauer der Entwicklungen verkürzt und kleinere Fehler behoben. Die folgenden Features sind neu dazugekommen:

Catch Bonus: Trainers can earn a catch bonus for a Pokémon type as they catch more of a specific type.

Updated Gym Training: Trainers can now bring six Pokémon to battle at friendly Gyms. The CP of the Pokémon you are battling may be temporarily adjusted lower for your training session.

Egg & Incubator Screens: These will periodically update the distance walked without the Trainer needing to close and reopen the screen.

Fixed several audio issues.

Decreased the evolution animation time.

Minor fixes