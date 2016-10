Pokémon GO – Keine Pokémon-Spawns, wenn ihr zu schnell seid

Wenn ihr gerne im Bus oder Taxi auf Pokémon-Jagd in Pokémon GO geht, dann ist das bald nicht mehr möglich. Bedankt euch all jenen, die sich nicht an Spielregeln halten können.

Pokémon GO – Ab 30 mph ist Schluss

Dabei berichten die Kollegen von Digital Trends, dass bald eine echte Geschwindigkeitsgrenze eingeführt wird. Wenn ihr dann schneller als 30 MP/H seid, spawnen keine Pokémon mehr. Damit ergeben sich natürlich für Pendler oder Beifahrer allerhand Probleme, denn diese können dann nur noch PokeStops abfarmen.

Davon ab wurde das Plus-Gadget einem Update unterzogen. Dadurch wurden mehrere Benachrichtigungen aktiviert. So könnt ihr nun individuell verschiedene Benachrichtigungen ein- oder ausschalten.

Link:

Quelle