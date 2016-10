Pokémon GO – Generiert täglich 2 Mio. US-Dollar

Obwohl das Interesse an Pokémon GO inzwischen deutlich abgeflacht ist, generiert das Spiel weiterhin täglich viel Geld.

Pokémon GO – Niantic zählt brav Scheine

Während das Spiel in den ersten drei Wochen nach Launch bis zu 16 Mio. US-Dollar pro Tag gemacht hat (via Newzoo), so flachte diese Zahl merklich ab. Inzwischen lassen sich durchschnittlich 2 Mio. US-Dollar umsetzen. Pro Tag natürlich.

Dabei werden auch die 30 Prozent der AppStore-Gebühr eingerechnet, wodurch das Spiel satte 470 Mio. US-Dollar an Umsatz in den ersten 80 Tagen generierte. Auch bei den Downloads gibt es keinen Halt: Mit 700.000 Downloads pro Tag und 550 Mio. Downloads kennt das Phänomen kein Ende.

Und sobald auch China sowie Südkorea das Spiel offiziell herunterladen dürfen – zwei der größten Mobile-Märkte in Asien – werden alle Zahlen nochmals durch die Decke gehen.

