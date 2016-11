Pokémon GO – Dataminer entdecken zweite Generation!

Werden wir endlich Ditto in Pokémon GO fangen können? Und könnte die zweite Generation an Pokémon schon bald ins Spiel kommen? All das scheint wahrscheinlich!

Pokémon GO – 100 neue Pokémon im Pokédex aufgenommen

Dabei berichten die Dataminer von The Silph Road, dass sie satte 100 neue Pokémon in den Dateien des Spiels entdeckt haben. Diese reichen von #152 (Chikorita) bis zur #251 (Celebi). Gegenwärtig sind aber noch keine Movesets für die neuen Taschenmonster verfügbar.

Dennoch gibt es eine neue Attacke in den Daten: Transform. Lediglich Mew und Ditto können das ausführen. „Transform erscheint in der GAME_MASTER Datei mit eigener Animation und im APK-Code selbst. Dabei handelt es sich um den einzigen neuen Move, der seit Launch des Spiels hinzugefügt wurde.“

Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir die zweite Generation sehr bald sehen werden: Ditto könnte nicht weit weg sein.

Link:

Quelle