PlayStation VR – Der ‚erste Schritt einer langen Reise‘

Wenn PlayStation VR nächste Woche erscheint, dann ist es nur der erste Schritt einer sehr langen Reise. Das sagt SIE Worldwide Studios Chairman Shawn Layden gegenüber IGN. Demnach arbeite man bereits an einer verbesserten Version des Headsets.

PlayStation VR – Weitere Iterationen bereits in der Mache

Auf die Frage hin, ob sich Fans auf neue Iterationen freuen können, sagte er: „Wir führen stets Prüfungen durch und erfinden unsere Hardware stets neu, sobald wir das erste Produkt ausgeliefert haben,“ womit er die 21-jährige Geschichte von Sony zitiert.

„Wenn du also Einheit ‚A‘ auslieferst, dann kannst du sicher sein, dass ‚A Prime‘ bereits in Arbeit ist,“ sagte er. „Wenn du das erste Produkt einer neuen Generation siehst, kannst du bereits in die Zukunft blicken und wissen, wohin es geht,“ fügte er hinzu. Dabei bekräftigt er die Tatsache, dass es „diverse Technologien gibt, die wir einbauen müssen„, genau wie „Technologien, die es noch nicht gibt.“

Deswegen bezeichne man die Veröffentlichung von PSVR als „ersten Schritt in einer sehr langen Reise.“

„Wir sind quasi All-In. Wir haben unsere Karten auf den Tisch gelegt und wir mögen unsere Chancen.“

PlayStation VR erscheint am 13. Oktober. Am Wochenende werden wir unsere umfassende Coverage zu PlayStation VR starten!

