PlayStation VR – Batman dominiert Verkaufscharts

Nachdem PlayStation VR vor einem Monat erschienen ist, hat Sony nun die Store-Charts erneuert. Und damit wird deutlich: Batman: Arkham VR dominiert die Verkäufe.

PlayStation VR – Chart basiert auf ersten zwei Wochen

Dabei beruft sich die nachfolgende Statistik auf die ersten zwei Wochen nach Launch von PSVR am 13. Oktober 2016. PlayStation VR Worlds schließt auf Platz 2 ab, während Until Dawn: Rush of Blood den dritten Rang einnimmt. Here They Lie holt sich Platz 4 und Tumble VR sichert sich den fünften Spot. Obwohl Driveclub und RIGS zu den besten Spielen gehören, landen sie nur auf Platz 8 und 16. Auch Battlezone schließt eher schwach auf Rang 19 ab. Vermutlich spielt der Preis eine große Rolle, denn RIGS und Battlezone sind Vollpreis-Spiele.

EU Top 20

Batman: Arkham VR PlayStation VR Worlds Until Dawn: Rush of Blood Here They Lie Tumble VR Job Simulator Gunjack Driveclub VR EVE: Valkyrie Sports Bar VR Keep Talking and Nobody Explodes The Assembly Wayward Sky Headmaster Tethered RIGS Mechanized Combat League Pixel Gear Harmonix Music VR Battlezone Carnival Games VR

US Top 10

Job Simulator

Batman: Arkham VR

Until Dawn: Rush of Blood

PlayStation VR Worlds

Here They Lie

Keep Talking and Nobody Explodes

EVE: Valkyrie

Gunjack

Harmonix Music VR

Sports Bar VR