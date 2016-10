PlayStation Plus – Die Angebote im November 2016

Nachdem Microsoft Anfang der Woche bereits die anstehenden Spiele für Games with Gold verkündete, legt Sony nun nach. Was erwartet PlayStation Plus Abonnenten im November?

PlayStation Plus – Im November mit Everybody’s Gone to the Rapture, DiRT 3 und mehr

Während der Oktober bereits gut war, hat sich Sony für den anstehenden Monat so richtig ins Zeug gelegt. Dabei freuen sich PS4-Spieler auf Everybody’s Gone to the Rapture und The Deadly Tower of Monsters. Indes bekommen PS3-Fans DiRT 3 und Costume Quest 2. Letter Quest Remastered und Pumped BMX+ stehen für Vita-Besitzer zur Verfügung.

Und hier ist auch die praktische Übersicht:

Everybody’s Gone to the Rapture , PS4

, PS4 The Deadly Tower of Monsters , PS4

, PS4 DiRT 3 , PS3

, PS3 Costume Quest 2 , PS3

, PS3 Letter Quest Remasterd , PS Vita (Cross Buy mit PS4)

, PS Vita (Cross Buy mit PS4) Pumped BMX+, PS Vita (Cross Buy mit PS4 und PS3)

