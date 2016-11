PlayStation Now – 25 neue Spiele hinzugefügt

Während wir hierzulande noch immer auf den Start von PlayStation Now warten, gibt es nun 25 neue Spiele für unser amerikanischen Freunde.

PlayStation Now – Inzwischen über 450 Titel verfügbar

Neben Spielen wie Catherine und Trine können Abonnenten nun auch Beyond: Two Souls zocken. PS Now ist ein Abo-basierter Service, der euch PS3-Spiele über die Sony-Cloud streamen lässt. Dabei seid ihr nicht auf die Plattform beschränkt – PS3, PS4, Vita, PS TV, PC und ausgewählte Smart TVs sind kompatibel.

Und hier ist die Liste an neuen Titeln:

Catherine

Beyond: Two Souls + Advanced Experiments DLC

WRC 5: FIA World Rally Championship

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

Trine

Retro City Rampage DX

Smash Cars

Enemy Front

Alien Rage

BlazeRush

Velocity Ultra

OlliOlli

Tennis in the Face

Go! Sports Ski

Nitro(+) Blasterz:Heroines Infinite Duel

Don Bradman Cricket 14

Handball 16

Hunter’s Trophy 2: Australia

Crimsonland

Greg Hastings Paintball 2

Star Raiders

Warlords

Rugby 15

Rugby World Cup 2015

MotorStorm RC Complete Edition

