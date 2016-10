PlayStation MASTERS – Sony kooperiert mit der ESL

Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED) verstärkt sein eSport-Engagement in der D-A-CH-Region. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der neuen Tournament-Feature-App, welche ab heute direkt über die PlayStation 4 heruntergeladen werden kann, läuten SIED und die Electronic Sports League (ESL) den Start der PlayStation MASTERS ein. Unter diesem Dach wird künftig das eSports-Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebündelt. Spieler können sowohl an ESL-Online-Turnieren, als auch an adrenalingeladenen Final-Events teilnehmen und Teil der exklusiven PlayStation eSports-Community werden.

PlayStation MASTERS – Verstärktes Engagement

Bereits seit 2002 engagiert sich PlayStation im Bereich Konsolen-eSport. Die offizielle „PlayStation LIGA“ (PSL) wurde kurz nach der Veröffentlichung der PlayStation 2 ins Leben gerufen und bot Spielern eine der weltweit ersten Anlaufstellen für professionellen Konsolen-eSport. In den letzten beiden Jahren wurde die PSL im Online-Turniermodus der ESL fortgeführt. Mit der umfangreichen und komfortabel zu bedienenden App ist es nun möglich, noch einfacher ebenbürtige Gegner zu finden und sich mit ihnen im Online-Wettstreit zu messen. Unter dem Dach PlayStation MASTERS finden fortan regelmäßige Offline-Veranstaltungen statt, die eSportler eine perfekte Bühne bieten, um vor Publikum mit ihrem Können zu glänzen. Als Vorreiter im Bereich Konsolen-eSport beabsichtigt PlayStation, sein Engagement weiterhin nachhaltig auszubauen und zu investieren, um das Thema medial und gesellschaftlich voranzubringen. „Wir wollen mehr eSportler auf die Konsole bringen“, sagt Christian Denk, Senior Brand Activation Manager DACH von Sony Interactive Entertainment.

Tournament-Feature-App

Ab sofort haben PS PLUS Mitglieder die Möglichkeit, sich direkt über ihre PlayStation 4 bei diversen Online-Turnieren der ESL anzumelden. Zum Start werden folgende Spiele im 1-gegen-1-Modus verfügbar sein:

FIFA 17

Street Fighter V

NBA 2K17

WRC5

Project Cars

Dank der integrierten Tournament-Feature-App wird ein schneller und komfortabler Zugang zu allen Turnieren ermöglicht.

PlayStation MASTERS – Respawn 2016

Die Rückkehr der glorreichen PlayStation MASTERS Final-Events wird am 12. und 13. November 2016 in den Hallen des Take.TV-Studios in Krefeld gefeiert. Neben einem außergewöhnlichen Rahmenprogram erwarten die Besucher nervenaufreibende Matches in folgenden Disziplinen:

FIFA 17

Rocket League

Call of Duty Black Ops 3

Die neue Anlaufstelle für eSportler wird ab kommenden Montag eine funktionellere und bessere Übersicht bieten, mehr redaktionelle Inhalte beinhalten und über aktuelle Events informieren: http://www.playstation-esports.de/