PlayStation Experience 2016 – Diese Aussteller sind vor Ort

Wenn in einem Monat die PlayStation Experience 2016 stattfindet, werden natürlich wieder allerhand Entwickler und Publisher vor Ort sein. Und der PlayStation Blog hat einige davon angekündigt.

PlayStation Experience 2016 – Die Ausstellerliste (vorläufig)

Anwesende Spieler werden kommende Spiele für PS4 und PSVR ausprobieren können. Zudem gibt es eine Opening Keynote und zahlreiche Ankündigungen. Welche Titel spielbar sein werden, wird Sony in Kürze verkünden. Das Event findet am 03. und 04. Dezember 2016 in Anaheim, California statt.

