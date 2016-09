PlayStation 4 – Überholt Wii U in Japan

Das neueste Modell der PlayStation 4, CUH-2000, verkauft sich weiterhin blendend im Land der aufgehenden Sonne. Nachdem 96.433 Einheiten in der erste Woche über die Ladentheke wanderten, gingen 49.652 in der zweiten an Kunden. Das geht aus Statistiken von Media Create hervor.

PlayStation 4 – Wii U ohne Chance

Indes endet die Lebenszeit der Wii U ziemlich jäh. Lediglich 2.731 Einheiten wurden in der vergangenen Woche verkauft. Und als wäre das nicht genug, so hat die Sony-Konsole die totalen Verkäufe der Wii U in Japan bereits überholt.

Dabei kommt die PS4 (kumuliert) auf 3.267.243 Einheiten in Japan seit dem Launch am 22. Februar 2014. Dagegen steht die Wii U mit 3.265.329 Einheiten seit dem 08. Dezember 2012. Außerdem gilt es zu beachten, dass der Release von Persona 5 recht große Auswirkungen auf die PS4-Verkäufe hatte.

Link:

Quelle