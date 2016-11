PlayStation 4 Pro – Liste aller zum Launch optimierten Spiele

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) hat heute die Startliste für den Veröffentlichungstag von PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) (CUH-7000-Serie) bekannt gegeben. Toptitel wie Uncharted 4: A Thief‘s End und Call Of Duty: Infinite Warfare gehören zu den Ersten, die die Leistungsstärke und Performance des PS4 Pro-Systems ausnutzen, das durch verbesserte Rechenleistung und eine Reihe grafischer Verbesserungen ein verstärktes Gaming-Erlebnis bietet.

PlayStation 4 Pro – Ab 10. November verfügbar

In Europa werden ab dem 10. November 2016 mehr als 30 Spiele eine verbesserte Grafik für PS4 Pro bieten und bis Ende 2016 werden mehr als 45 Spiele optimiert sein. Alle First-Party-Spiele, die 2017 oder später erscheinen, werden die Möglichkeiten von PS4 Pro nutzen, darunter auch Guerrilla Games‘ post-apokalyptisches Action-RPG Horizon Zero Dawn. Zusätzlich zu den First-Party-Titeln, die ab 2017 die PS4 Pro-Verbesserungen unterstützen, freut sich Sony Interactive Entertainment Europe außerdem, die PS4 Pro-Verbesserungen auch bei einer großen Auswahl von Third-Party-Spielen wie Final Fantasy XV und Watch Dogs 2 anbieten zu können.

Jedes PS4-Spiel, einschließlich zukünftig erscheinender Titel, wird sowohl auf dem Standard-PS4-System als auch auf PS4 Pro laufen. Entwickler können jetzt die Möglichkeiten von PS4 Pro nutzen, um Spiele in beeindruckender Detailgenauigkeit und Klarheit erstrahlen zu lassen. Die Action auf dem Bildschirm ist sichtbar schneller und geschmeidiger, die Bewegungen sind kristallklar. So können die Spieler die Spielwelten so erleben, wie die Entwickler es vorgesehen hatten.

Ausgestattet mit einem 1TB-Festplattenlaufwerk, auf dem Platz für mehr Spiele, Demos und Inhalte ist, bietet PS4 Pro durch verbesserte CPU und GPU eine größere Detailgenauigkeit und bessere Performance – mit einer Auflösung von bis zu 4K1, HDR-Bildtechnologie und schnelleren oder stabileren Bildfrequenzen. Für eine Reihe bereits erschienener PS4-Titel wird es für Spieler, die die Titel bereits zuvor erworben hatten, eine kostenlos herunterladbare Aktualisierung geben, um die PS4 Pro-Verbesserungen ausnutzen zu können.

Die folgenden Titel werden ab der Veröffentlichung verfügbar sein:

Bound

Battlefield 1

Call Of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Deus Ex: Mankind Divided

Driveclub VR

FIFA 17

Helldrivers

Hitman

Hustle Kings

Infamous: First Light

Infamous: Second Son

Knack

Mafia 3

Middle-earth: Shadow of Mordor

NBA 2K17

Paragon

Ratchet & Clank

RIGS: Mechanized Combat League

Rise Of The Tomb Raider

Robinson: The Journey

SMITE

Super Stardust Ultra

The Elders Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition

The Last of Us Remastered

The Last of Us: Left Behind

The Playroom VR

Titanfall 2

Tumble

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn: Rush of Blood

VR Worlds

World Of Tanks

XCOM 2