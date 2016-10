PlayStation 4 Pro – Besitzt zusätzlich 1 GB DDR3 RAM

Wenn die PlayStation 4 Pro in wenigen Wochen erscheint, dann wird sie nicht nur die bekannten 8 GB GDDR5 RAM besitzen. Wie Mark Cerny, System Architect, heute verkündete, habe man zusätzlich 1 GB DDR3 RAM in die Konsole gesteckt. Damit eröffnen sich auch neue Möglichkeiten.

PlayStation 4 Pro – Neuer RAM dient als Zwischenspeicher

Wofür genau die PS4 Pro den zusätzlichen RAM braucht, verrät euch Cerny am besten selbst. „Wir denken, dass die Konsole etwas mehr Speicher brauchte – ungefähr 10 Prozent. Also haben wir 1 GB an langsamen, konventionellen DRAM hinzugefügt. Beim Standard-Modell, wenn du von einer App wie Netflix zu einem Spiel wechselst, bleibt erstere noch im Systemspeicher. Damit können wir schnelle Wechsel zwischen den Apps ermöglichen. Dabei muss nichts geladen werden, weil es ja schon im Speicher ist.“

Und nun kommt der Vorteil der PS4 Pro. „Auf der PS4 Pro machen wir das anders. Wenn ihr aufhört, Netflix zu gucken, bewegen wir die Daten in den langsamen, konventionellen DRAM. Damit wird gleich ein Gigabyte der insgesamt acht des GDDR5 frei. Wir nutzen davon 512 MB direkt für Spiele, sodass diese beispielsweise 5,5 GB statt bisher nur 5GB nutzen können.“

Außerdem verriet Cerny, dass die Entwickler den zusätzlichen RAM so nutzen können, wie sie es wollen.

Link:

Quelle