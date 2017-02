PlayStation 4 – Firmware 4.50 bringt Support für externe HDDs und mehr

Mit dem Firmware Update auf die Version 4.50 bekommt die PlayStation 4 ein wichtiges Feature! Dabei könnt ihr euch auf eigene Hintergründe, externe Festplatten und mehr freuen.

PlayStation 4 – Das bringt Update „Sasuke“

Wenn ihr es bisher nicht wusstet: Die PS4 unterstützt von Haus aus keine externen Festplatten. Doch das ändert sich mit dem Start der neuen Firmware. Sobald ihr den Patch geladen habt, könnt ihr jede USB 3.0 Festplatte an die Konsole anschließen. Zudem steht es euch frei, Spiele, Addons und andere Dateien darauf zu speichern. Unterstützt werden HDDs mit bis zu 8 TeraByte an Speicherplatz. Wenn ihr eine App auf der externen Platte speichert und installiert, erscheint sie fortan im Content Launcher im Homescreen der PS4. Überdies lassen sich Inhalte von der internen Festplatte auf die externe HDD bewegen.

Genau wie es die Xbox One seit geraumer Zeit bereits kann, dürft ihr bald auch auf der PlayStation 4 jedes Bild als Hintergrundbild verwenden. Zudem bekommt ihr mehr Kontrolle darüber. So ist es möglich, Schatten an Texte anzufügen oder die Beleuchtung eines Bildes zu ändern, damit die Icons der Konsole besser zu sehen sind.

Ebenfalls ein Update bekommt das Quick Menü. Nachdem jenes bereits mit 4.00 überarbeitet wurde, gibt es weitere Neuheiten. Nun soll das Ding noch weniger Platz auf dem Bildschirm nehmen. Außerdem könnt ihr Gruppen erstellen und ihnen beitreten – auch von der Freunde-Sektion.

PlayStation 4 – Simplere Benachrichtigungen & 3D Blu-rays mit PSVR

Darüber hinaus bekommt die Benachrichtungsliste ein Update. So könnt ihr mit Erscheinen des Updates selbst bestimmen, welche Benachrichtigungen angezeigt werden. Firmware 4.50 bringt auch ein Update für PlayStation VR. Wenn ihr euch eine 3D Blu-ray anschauen wollt, könnt ihr den Streifen nun auch mit dem VR-Headset in 3D genießen. Und zuletzt wären da noch die PSN Aktivitäts-Feeds. Fortan könnt ihr selbst bestimmen, was in der Kategorie „Was ist neu“ zu sehen ist. Außerdem dürft ihr künftig andere PSN-Nutzer – ähnlich wie auf Facebook – taggen.

Link:

Quelle