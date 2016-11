PlayStation 4 – Firmware 4.06 veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment hat heute ein neues Systemupdate für die PlayStation 4 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Firmware 4.06.

PlayStation 4 – Stabilität anders formuliert

Und was bringt das Update?

„This system software update improves the quality of the system software performance.“

Sehr viel spannender ist die Frage: Verabschiedet sich Sony von seiner ikonischen Bezeichnung eines Stabilitätsupdates? Ja und nein. Anscheinend war einer der westlichen Übersetzer nicht sehr glücklich über das Meme und änderte die Beschreibung. Wenn nämlich ein Blick auf die japanischen Update-Notes geworfen wird, so steht da weiterhin „with this system software update, the stability of operation has been improved.“

Also ja, es ist ein reines Stabilitäts-Update. Nur im Schafspelz. Und weil das beliebte Wort nun gänzlich verschwunden ist, können wir einfach ein Meme mit „quality“ starten.

