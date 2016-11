Picross 3D: Round 2 – Demo verfügbar

Vor Weihnachten wird es noch einmal richtig knifflig: Am 2. Dezember erscheint für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie ein Rätselspiel, das es in sich hat: Picross 3D: Round 2. Die neueste Folge der beliebten Picross-Serie fordert die Videospiel-Fans dazu heraus, vertrackte 3D-Puzzles aufzulösen. Mit Hilfe von logischem, analytischem und räumlichem Denken müssen sie verborgene Objekte aus großen Kuben herausmeißeln, die aus vielen kleinen Blöcken zusammengesetzt sind. Spannend und entspannend zugleich, ist es das ideale Spiel, um nach einem anstrengenden Tag das Hirn einmal kräftig durchzupusten. Zu den mehr als 300 witzigen Kopfnüssen gehört auch eine Serie von Puzzles, die sich mit Hilfe geeigneter amiibo-Figuren finden lassen. Garantiert ist da für jeden Rätsel-Fan das passende dabei.

Der große Michelangelo fand, Bildhauerei sei eigentlich ganz einfach: „Du musst nur den überzähligen Stein entfernen.“ Bei Picross 3D: Round 2 ist das ganz ähnlich. Nur dass die Spieler die überzähligen Blöcke hier mit der Kraft ihrer Logik entfernen müssen. Nur so erwecken sie die zahlreichen Objekte zum Leben, die sich in den großen Kuben verbergen. Das neue Rätselspiel sorgt auch gleich für die richtige Stimmung: Die Spieler betreten ein Pariser Café, in dem ausdrucksstarke Akkordeonmusik und sanfte Saxophonmelodien erklingen. Sie nehmen sich ein Rätselbuch aus dem Regal, und schon kann es losgehen.

Picross 3D: Round 2 – Jetzt kommen Farbe und amiibo ins Spiel

Erstmals in der Picross-Serie können die Spieler die Blöcke auch einfärben. Das macht die Puzzles noch ein Stück kniffliger, denn man muss jetzt nicht nur herausfinden, welche Blöcke man entfernen, sondern auch, welche man anpinseln muss, damit eine perfekte Skulptur entsteht. Eine weitere Neuerung sind Rätsel, die erst mit Hilfe von amiibo zugänglich werden. Indem die Spieler eine kompatible amiibo-Figur verwenden, öffnen sie die Tür zu neun zusätzlichen, exklusiven Puzzles, die auf den jeweiligen Spielhelden beruhen. Dies sind Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, Link, Kirby, Meta Knight und König Dedede sowie Prinzessin Peach und Toad, die beide dasselbe Puzzle aufschließen.

Insgesamt fesseln Hunderte herausfordernder Puzzles die Aufmerksamkeit der Spieler. Sobald eines davon gelöst ist, erwacht die zuvor verborgene Figur in ganzer 3D-Pracht zum Leben. Dann kann man mit dem Touchpen über den Touchscreen des Nintendo 3DS fahren und die Figur nach Belieben drehen, wenden und von allen Seiten betrachten. Um die kleinen grauen Zellen immer schön zum Glühen zu bringen, steigert sich der Schwierigkeitsgrad der Puzzles ganz allmählich. Neulinge in der Picross-Welt sollten im einfachen Spielmodus erst einmal ihre Fähigkeiten üben. Haben sie die grundlegenden Techniken gemeistert, können sie sich in den mittleren und schließlich sogar in den schwierigen Spielmodus vorwagen, um die ultimative Picross-Herausforderung zu bestehen.

Picross 3D: Round 2 – Demo jetzt laden

In unserer hektischen Welt fehlt oft die Zeit für längere Spiele. Picross 3D: Round 2 dagegen ist perfekt für einen kurzen, (ent)spannenden Spielspaß zwischendurch, da es nur wenige Minuten beansprucht. Die Nintendo-Fans müssen auch größere Puzzles des Spiels nicht in einem Durchgang bewältigen, sondern können den Zwischenstand abspeichern und später weiterknobeln. Auch dank der verschiedenen Schwierigkeitsstufen ist Picross 3D: Round 2 ein Spielvergnügen für jedermann und für jede Gelegenheit.

Alle Nintendo 3DS-Freunde, die jetzt neugierig geworden sind, können einige Spielinhalte schon vor dem Kauf kostenlos ausprobieren. Im Nintendo eShop steht ab sofort eine Gratis-Demoversion als Download für sie bereit.