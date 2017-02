PES League – Die 16 Finalisten der Regional Finals

Konami bestätigt die 16 europäischen PES 2017 Spieler, die sich für das erste Regional Final des PES LEAGUE ROAD TO CARDIFF Wettbewerbs qualifiziert haben.

PES League – Chance auf 200.000 USD

Nach europaweit ausgetragenen, spannenden Vorentscheidungen steht nun die erste Auswahl an Spielern fest, die sich am 11. Februar im Camp Nou des FC Barcelona einfinden und dort das europäische Season 1 Regional Final austragen. Die besten vier Spieler dieses Wettbewerbs gewinnen einen Platz beim großen Finale, das parallel zum UEFA Champions League Finale in Cardiff stattfindet und erhalten somit die Chance auf die 200.000$ Siegerprämie.

Die qualifizierten Spieler absolvierten anspruchsvolle Vorrunden: In Online-Matches gegen zahlreiche Widersacher setzten sie sich durch und qualifizierten sich als die besten 16 Spieler ihrer nationalen Season 1 Ladder des Road to Cardiff Turniers. Für dieses Ergebnis wurden die jeweils 15 besten Spielergebnisse innerhalb einer Periode von 21 Tagen ausgewertet, im Anschluss kam es zu einem weiteren Online-Turnier, um die Finalisten zu ermitteln.

Die europäischen Spieler, die sich nun ins Camp Nou begeben, sind: Mike Linden alias Mike_L_CL (Deutschland), Matthias Winkler alias Zidane_GoooL (Deutschland), KIngOfPro1988 (Griechenland), Enigmaa03 (Türkei), dNationPT (Portugal), Aloosh20 (Dänemark), E_C_Oneill (Niederlande), Lutti-1 (Österreich), TheWezzatron (Großbritannien & Irland), daretosidi (Großbritannien & Irland), josesg93 (Spanien), Ruben-94_ (Spanien), hamsun00 (Italien), Ju20no (Italien), Kiliazuslokascri (Rest-Europa), the_sky_s_limit_ (Rest-Europa).

Die 16 Teilnehmer versammeln sich im Camp Nou für einen Gala-Wettbewerb am 11. Februar. Der FC Barcelona und KONAMI pflegen eine sehr enge Partnerschaft; PES 2017 ist der einzige Titel, welcher über eine Nachbildung des berühmten Stadions im Spiel verfügt. Jeder Teilnehmer des Wettbewerbs in Camp Nou nimmt an einer Reihe von KO-Spielen teil; die besten vier Spieler qualifizieren sich für das Finale in Cardiff. Der beste Spieler dieses Tages erhält zudem ein Preisgeld in Höhe von 20.000$.

Die europäische PES LEAGUE ROAD TO CARDIFF Season 2 findet vom 23. Februar bis zum 23. März statt; sie bietet erneut vier Spielern die Möglichkeit, sich für Cardiff zu qualifizieren. Diese insgesamt acht europäischen Spieler werden ergänzt durch vier amerikanische und zwei asiatische Spieler, einen Teilnehmer, der den Rest der Welt repräsentiert, sowie einen besonderen Herausforderer, der zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt wird. Alle 16 Spieler versammeln sich im Juni zu einem Gala-Event, bei dem sie im Vorfeld des UEFA Champions League Finales in Cardiff um außergewöhnliche Preise spielen werden.