PES 2017 – BVB-Edition angekündigt

Konami Digital Entertainment B.V. kündigt die Veröffentlichung einer BVB-Edition von PES 2017 an. Die für alle Fans von Borussia Dortmund gestaltete Sonderausgabe des hochgelobten Fußballtitels zeigt die BVB-Stars Julian Weigl, Shinji Kagawa und Marcel Schmelzer auf dem Cover.

PES 2017 – BVB-Edition jetzt verfügbar

Sie ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PlayStation 3 exklusiv im offiziellen BVB-Online FanShop unter https://shop.bvb.de/zu-hause/freizeit/ erhältlich. Unter allen Usern, welche die BVB-Edition erwerben, verlost Borussia Dortmund ein Meet & Greet mit einem BVB-Profi – inklusive einem Match in PES 2017 an der Konsole. Nähere Details zu Zeitpunkt und BVB-Spieler werden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Konami Digital Entertainment veröffentlicht diese besondere Edition im Zuge der auf der gamescom angekündigten 4-jährigen Partnerschaft mit Borussia Dortmund. Ziel der Zusammenarbeit: eine der besten Mannschaften der Welt perfekt nachzubilden. Ende November veröffentlicht KONAMI zudem ein kostenloses Update für PES 2017, welches den berühmten Signal Iduna Park ins Spiel integriert. Ebenfalls enthalten ist ein Update verschiedener Spieler, mit dem das BVB-Team und seine spielerische Heimat stärker denn je zu Leben erweckt werden.

PES 2017 fokussiert sich auf das Spielprinzip von „Control Reality“: Dieses hebt das preisgekrönte Gameplay durch erweiterte Kontroll-Elemente und einen neuen Standard an visueller Realität auf eine neue Ebene, ohne jene Aspekte zu vernachlässigen, welche die Grundlage des Erfolges von Pro Evolution Soccer sind: der Spaß, den man bei einer Partie PES mit Freunden hat. Um den gefeierten Realismus der Serie zu neuen Höhen zu führen, wurde erneut die branchenweit anerkannte Fox Engine verwendet. Zugleich fokussiert sich KONAMI auf die Spielmechanik von First Touch, womit das Spielen und Empfangen von Pässen realistischer denn je abläuft, und eine adaptive KI, welche den Realismus im Spiel erneut erhöht.