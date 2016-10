Paper Mario: Color Splash Test online!

Ein letztes Hurra für die inzwischen angestaubte Wii U. Nintendo veröffentlicht am 07. Oktober 2016 Paper Mario: Color Splash und will einen farbenfrohen Abgang der gescheiterten Konsole feiern. Haben die Entwickler aus ihren Fehlern bei Paper Mario: Sticker Star gelernt? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen!

