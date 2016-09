Paladins – Open Beta gestartet

Paladins, der neue team-basierte Shooter von Hi-Rez Studios geht ab heute auf PC und Mac offiziell in die offene Beta. Das Spiel vereint FPS-Gameplay mit einzigartiger Charakterentwicklung über Sammelkarten und wurde im August letzten Jahres zum ersten Mal vorgestellt. In den letzten Monaten hat Hi-Rez Studios eng mit der Community zusammengearbeitet, um das Spiel weiter zu verbessern und nun sind alle eingeladen, die aktuelle Version von Paladins selbst zu erleben: Blitzschnelle Shooter-Action, eine abwechslungsreiche Auswahl an Champions und facettenreiche Charakteranpassung.

Paladins – Weitere Infos

„Seit dem Start der geschlossenen Beta im letzten Jahr haben wir ununterbrochen am Gameplay und der User-Experience gefeilt“, erklärt Todd Harris, COO und Mitgründer von Hi-Rez Studios. „Paladins ist ein in einem Fantasy-Setting angesiedelter, humorvoller Team-Shooter, der vielseitige Charakter-Anpassungen mit Strategie vereint. Paladins ist Free-to-Play und wird es auch immer bleiben. Mit dem Start der offenen Beta kann jeder das Spiel von der Paladins-Webseite oder Steam herunterladen. Wir freuen uns darauf, den Titel einem noch viel größeren Publikum zu präsentieren und ihn zu weiter zu verbessern.“

Zu den Features der offenen Beta zählen unter anderem eine neues User Interface, eine neue Match-Lobby, 17 Champions, eine dritte Karte (Verzauberter Wald), die Option, Kopf-, Körper- und Waffen-Skins eines Champions anzupassen sowie ein neuer kompetitiver Modus mit einer Rangliste. Das Spiel wurde von Anfang an mit dem Hinblick auf eSports entwickelt und verfügt über einen Zuschauer-Client. Hi-Rez Studios plant die wachsende Spielerschaft von Paladins mit Servern in Schlüsselstandorten in Amerika, Europa, Südostasien und Australien zu unterstützen.

Zum Launch der offenen Beta auf Steam, beinhaltet der Titel auch Steam-Errungenschaften. Zudem haben sich Hi-Rez Studios und Valve zusammengetan und eine speziellen Team Fortress 2 Engineer-Skin für den Paladins-Champion Barik erstellt. Diese Skin wird freigeschaltet, nachdem über Steam fünfmal mit dem Champion Barik gespielt wurde.