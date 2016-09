Paladins – Datum für Invitational Turnier enthüllt

Hi-Rez Studios hat heute angekündigt, dass das erste Paladins Invitational Turnier während der Hi-Rez Expo vom 5. bis 8. Januar 2017 stattfinden wird. Zusätzlich zu Teams aus Nordamerika und Europa werden auch Teams aus Brasilien, Lateinamerika, Australien/Neuseeland und China teilnehmen. Das neue team-basierte Fantasy-FPS befindet sich seit Kurzem in der Open Beta und kann auf Steam im Early Access gespielt werden. Innerhalb der ersten Woche ist das Spiel bereits in die Top 10 auf Steam gestürmt und die globale Paladins Community wächst rasant.

Paladins – Zusammenarbeit mit Level Up, Double Jump und Tencent

„Das erste Wochenende der Open Beta von Paladins war wirklich phänomenal: Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden mehr als 100.000 neue Konten erstellt“, erklärt Todd Harris, Mitbegründer und COO von Hi-Rez Studios. „Zudem haben kompetitive Spieler und internationale eSports-Organisationen so großes Interesse bekundet, dass wir das Paladins Invitational auf zusätzliche Regionen und Teams ausweiten werden.“

Hi-Rez Studios wird mit seinen Partnern Level Up, Double Jump und Tencent zusammenarbeiten, die die regionalen Turniere in Brasilien/Lateinamerika, in Australien/Neuseeland bzw. in China betreuen werden, in denen sich die Teams für das mit einem Preispool von 150.000 US-Dollar dotierte Invitational in Atlanta, Georgia qualifizieren können. Acht Teams werden in das Paladins Invitational starten und um die Teilnahme am Finale kämpfen. Die Krönung des weltbesten Teams wird live aus dem Cobb Energy Center übertragen.

Tickets für die Hi-Rez Expo können via www.hirezexpo.com gekauft werden. Zuschauer und Fans zuhause können die Action auf www.twitch.tv/hireztv live mitverfolgen.