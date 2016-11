Overwatch – Weitere Infos zu Sombra

Während des Overwatch Panels auf der BlizzCon 2016 gab es zahlreiche neue Infos zu Sombra!

Overwatch – Held #23 im Überblick

Sombra ist eine Hackerin, die unsichtbar im Netz unterwegs ist. Sie manipuliert Menschen, Politiker, ja sogar ganze Staaten. „Information is power“ lautet ihr Leitspruch. Dabei lernte sie schon im Kindsalter, dass sie eine grandiose Hackerin ist. Doch irgendwann wurde sie bemerkt und musste untertauchen. Anschließend erhielt sie einige Upgrades „the girl was gone and Sombra was born“, sagt sie.

Blizzard Entertainment verfolgt ein Cyberpunk-Theme mit der Hackerin, die als erste Heldin eine passive Fähigkeit erhält. Wenn Gegner nämlich wenige Lebenspunkte haben, kann sie sie stets durch Wände sehen. Ihre Maschinenpistole – Primärfeuer – ist schnell und hat ein großes Magazin, doch viel Schaden verursacht sie nicht. Sombra ist mehr ein Debuffer als Damage Dealer. Mit Hack kann sie feindliche Spieler für eine kurze Zeit komplett ausschalten. Damit aber nicht genug, denn „Hack“ funktioniert auch auf Medi Packs und Torbjörn Turrets! Wenn ihr Medi Packs hackt, werden sie für das Gegner-Team unbrauchbar, respawnen schneller und heilen Sombra selbst deutlich stärker.

Mit Thermoptic Camo wird sie komplett unsichtbar für das Gegnerteam – kein Schimmer, keine Anzeichen, wo sie ist. Für eine gewisse Zeit – solange sie keine andere Fähigkeit nutzt oder getroffen wird – ist sie also weg. Mit „Translocator“ besitzt sie eine Escape-Mechanik. Dabei platziert sie ein futuristisches Gerät an einen beliebigen Punkt und kann sich dann dorthin zurückteleportieren. Und EMP ist ihr Ultimate, das sämtliche Fähigkeiten (und Ultimates, etwa das von Lucio) komplett negiert. Reinhardts Schild? Wird zerstört. Das Turret von Torbjörn? Funktioniert nicht.